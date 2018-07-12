Украинцев заставят отчитаться о целевом назначении своих земельных участков

17 июля 2018 г. приказом Минагрополитики №162 вводятся новые коэффициенты нормативно денежной оценки земли. Таким образом, кто не обновит или не внесет данные о целевом назначении своего участка, будет платить при оценке земли больше прежнего. К таким земельным участкам будет применен повышенный коэффициент, который увеличат с нынешних 2,0 до 3,0.

На сегодняшний день, коэффициенты для определения категорий земель следующие:

Для ведения товарного сельскохозяйственного производства – 1,0;

Для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) – 1,0;

Для строительства и обслуживания зданий торговли – 2,5;

Для строительства и обслуживания санаторно-оздоровительных учреждений – 0,5.

Когда нужно платить

Нормативная денежная оценка земельных участков используется для определения размера земельного налога, госпошлины при мене, наследовании и дарении земельных участков, арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности и пр.

И, начиная с 17 июля, отсутствие кода классификации видов целевого назначения земель или ошибки при их внесении в кадастр могут обойтись землевладельцам очень дорого. Ведь разница в коэффициентах может быть весьма ощутимой, предупреждают юристы.

«Экспертная денежная оценка земельных участков и прав на них проводится с целью определения стоимости объекта оценки. Этот вид оценки используется при осуществлении гражданско-правовых соглашений относительно земельных участков и прав на них. Таким образом, для купли-продажи земельных участков нормативно-денежная оценка не используется», — рассказал UBR.ua управляющий партнер ЮК «Альянс правовых сил» Виталий Собкович.

Чиновники уже ранее предпринимали попытки заставить украинцев раскрыть целевое назначение своих участков, но, как показала практика, в 2017 году коэффициенты для отдельных видов целевого назначения превышали установленные «мотивирующие» значения.

Например, для земель с коммерческим назначением (строительство под коммерческие объекты, торговлю, объектов дорожного сервиса) предусмотрен коэффициент 2,5. Если информации о назначении такого участка в кадастре не было, до сих пор использовали «повышенный» коэффициент 2,0.

Соответственно, терялась мотивация для землепользователей таких участков правильно вносить информацию по участку – зачем это делать, если можно платить меньше, не предпринимая никаких действий?

«Теперь противоречие устранено. Размер «мотивационных» коэффициентов повышен до 3,0, что превышает размер любого из коэффициентов по участкам, которые внесены в базу Кадастра и имеют код Классификации видов целевого назначения земель. Соответственно иметь невнесенный или «недовнесенный» в базу земельный участок становится с 17 июля невыгодно», — заметил в разговоре с UBR.ua cоветник адвокатского объединения «Коннов и Созановский» Виталий Правдюк.

Оценку сложней обжаловать

По мнению Виталия Собковича, таким образом государство преследует сразу несколько целей: наполнение информацией Госземкадастра, подготовка к созданию полноценного рынка земель и, конечно же, наполнение бюджета.

Предпринимателям, которые не спешили обновлять данные о своих наделах, при их обращении об уточнении информации по участку, в Госкадастре сразу будут выдавать обновленную выписку о нормативной денежной оценке. Стоимость участка в ней вырастет, а значит, увеличится и база налогообложения, подмечают юристы.

«Новая система коэффициентов более четкая. Поэтому я бы сказал, что для государства важна не «правильность» расчета налоговых обязательств, а их бесспорность. Обжаловать сумму налоговых обязательств по участку, внесенному в Кадастр, предприятию сложнее», — подметил нам Виталий Правдюк.

За внесение в кадастр сведений (изменений к ним) о земельном участке административный сбор взимать не станут. А на всю процедуру должно уйти 14 рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления в территориальном органе Госгеокадастра.

В результате на руки землевладельцу выдадут один из трех документов:

Выписка из кадастра о земельном участке, подтверждающая внесение сведений в базу или изменений к ним.

Сообщение об отказе в принятии заявления о внесении сведений (изменений к ним).

Решение об отказе о внесении сведений (изменений к ним) в Госземкадастр.

Основаниями для отказа могут быть:

Расположение земельного участка на территории действия полномочий другого территориального органа Госгеокадастра.

Подача неполного пакета документов (например, представителем не подан документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя) и/или документы не соответствуют требованиям, установленным законом (например, заявление не соответствует установленной форме).

Наличие представленных в заявлении сведений в Поземельной книге (документ Госкадастра, который содержит все сведения о земельном участке от кадастрового номера до состава угодий).

Электронный документ не пригоден для проведения его проверки с помощью программного обеспечения Госкадастра.

Денис Вергун