Межбанк: доллар зафиксировался на 26,225 / 26,235

В четверг торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали довольно активно с уровней 26,220/26,270 UAH/USD.

Уже к 10.20 курс доллара отскочил к уровням 26,220/26,250 UAH/USD. А к 10.25 скорректировался к показателям 26,235 /26,245 UAH/USD.

Через полчаса, к 10.55, курс доллара на межбанке несколько снизился – до уровней 26,2250 / 26,2350 UAH/USD.

С этими показателями он не изменил свое расположение и до 11.30.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,220 / 26,270

евро – 30,795 / 30,804

российский рубль – 0,4242 / 0,4247

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1683 / 1,1684

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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