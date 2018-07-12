Сторонники и противники подорожания проезда в общественном транспорте митингуют в Киеве

Под стенами Киевской городской государственной администрации проходит акция протеста против поднятия цен на проезд в общественном транспорте.

На акцию пришли около 200 человек.

В то же время возле станции метро “Крещатик” через дорогу от КГГА собираются сторонники поднятия цен. Это люди в форме “Киевспастранса”, а также машинисты подземки. Количество участников акции в поддержку подорожания около 150 человек.

Столичные власти обещали, что после подорожания проезда сотрудникам Киевпастранса и Киевского метрополитена повысят зарплаты.

“Пассажиры не видят, что происходит в том же КП “Киевпастранс”. Сегодня есть свободные вакансии в этом предприятии для более 2000 человек. Водитель, работающий с раннего утра до позднего вечера, должен отдыхать два дня, но имея такое количество вакансий, “Киевпастранс” не может себе такого позволить. А почему не хватает водителей? Потому что низкая заработная плата. Поэтому с одной стороны цены за проезд в транспорте “кусаются”, а с другой – около 10 000 работников “Киевпасстранс” и 8000 работников “Киевского метрополитена”, – заявил накануне вице-мэр Киева Николай Поворозник.

Представители обеих митингов зашли в здание КГГА, где проходит сессия городского совета, с намерением “проконтролировать принятие решения”.

На входе в администрацию произошло несколько небольших столкновений между сторонниками и противниками повышения цен, однако обошлось без пострадавших, никто не задержан.

На входе в КГГА дежурят несколько правоохранителей, также около 30 полицейских находятся внутри здания в холле.