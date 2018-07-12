Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 493 0

Сторонники и противники подорожания проезда в общественном транспорте митингуют в Киеве

Сторонники и противники подорожания проезда в общественном транспорте митингуют в Киеве

Под стенами Киевской городской государственной администрации проходит акция протеста против поднятия цен на проезд в общественном транспорте.

На акцию пришли около 200 человек.

В то же время возле станции метро “Крещатик” через дорогу от КГГА собираются сторонники поднятия цен. Это люди в форме “Киевспастранса”, а также машинисты подземки. Количество участников акции в поддержку подорожания около 150 человек.

Столичные власти обещали, что после подорожания проезда сотрудникам Киевпастранса и Киевского метрополитена повысят зарплаты.

“Пассажиры не видят, что происходит в том же КП “Киевпастранс”. Сегодня есть свободные вакансии в этом предприятии для более 2000 человек. Водитель, работающий с раннего утра до позднего вечера, должен отдыхать два дня, но имея такое количество вакансий, “Киевпастранс” не может себе такого позволить. А почему не хватает водителей? Потому что низкая заработная плата. Поэтому с одной стороны цены за проезд в транспорте “кусаются”, а с другой – около 10 000 работников “Киевпасстранс” и 8000 работников “Киевского метрополитена”, – заявил накануне вице-мэр Киева Николай Поворозник.

Представители обеих митингов зашли в здание КГГА, где проходит сессия городского совета, с намерением “проконтролировать принятие решения”.

На входе в администрацию произошло несколько небольших столкновений между сторонниками и противниками повышения цен, однако обошлось без пострадавших, никто не задержан.

На входе в КГГА дежурят несколько правоохранителей, также около 30 полицейских находятся внутри здания в холле.

По материалам lb.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018