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На рынке нефти зафиксировали рекордное за два года падение цен

На рынке нефти зафиксировали рекордное за два года падение цен

Цена нефти переживает рекордное за два с половиной года падение на торгах 11 июля.
Это произошло после публикации ежемесячного доклада Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в котором картель отчитался о резком росте добычи в Саудовской Аравии и предупредил об избытке предложения в 2019 году.

“Согласно данным торгов, по состоянию на 23:16 по Киеву фьючерсы на сорт Brent упали более чем на 6% с начала торгов, цена составляет 74 доллара ровно. Это падение стало рекордным с лета 2016 года и опустило котировки до трехнедельного минимума”, – говорится в сообщении.

По сообщению секретариата ОПЕК, за июнь Саудовская Аравия выбросила на рынок 405 тысяч баррелей новых ежедневных поставок, увеличив добычу до 10,42 миллиона баррелей в день.

По материалам Радио Свобода
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