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В Киеве директор КП нанес бюджету ущерб на 6 млн грн

В Киеве директор КП нанес бюджету ущерб на 6 млн грн

Прокуратура Киева сообщила о подозрении директору одного из столичных коммунальных предприятий по факту злоупотребления служебным положением, что причинило существенный ущерб охраняемым законом государственным и общественным интересам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного управления прокуратуры.

Как проинформировали правоохранители, было установлено, что при содействии указанного должностного лица «коммерческие структуры получали в пользование помещения, находящееся в хозяйственном ведении данного коммунального предприятия, по значительно сниженным расценкам по сравнению с теми, которые предусмотрены заключенными в установленном законом порядке договорами аренды».

«По результатам проведения судебно-экономической экспертизы установлено, что указанными действиями бюджету города Киева причинен ущерб на общую сумму около 6 млн гривен. Действия должностного лица квалифицированы по ч.ч. 1, 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением)», — сказано в релизе прокуратуры.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Досудебное расследование продолжается.

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Отметим, максимальная санкция статьи, которую инкриминируют фигуранту дела, предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По материалам Hubs
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