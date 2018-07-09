СБУ обвинила чиновников "Укрзализныци" в растрате 20 миллионов

СБУ разоблачила должностных лиц регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» в растрате 20 миллионов гривен во время закупки запчастей для подвижного состава.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Правоохранители установили, что чиновники закупили по завышенной стоимости комплектующие к электровозам.

Также чиновникам инкриминируют, что они приняли на баланс запчасти, которые, согласно исследованиям, не соответствуют государственным стандартам качества.

«Использование некачественных запасных частей могло привести к преждевременному выходу их из строя и повлечь человеческие жертвы, нанести многомиллионные убытки на объектах критической инфраструктуры», – говорится в сообщении.

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Вся продукция изъята, на нее наложен арест.

Трем фигурантам производства сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 367 УК Украины. Продолжается досудебное расследование.