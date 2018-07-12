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Германия увеличит выплаты пережившим Холокост до 480 миллионов евро

Германия увеличит выплаты пережившим Холокост до 480 миллионов евро

Германия согласилась увеличить выплаты на социальную помощь пережившим Холокост. В будущем году объем предоставленных Берлином средств увеличится на 75 миллионов до 480 миллионов евро, сообщил вечером во вторник, 10 июля, в Нью-Йорке руководитель еврейской организации Jewish Claims Conference (JCC) Джулиус Берман.

Американский дипломат Стюарт Айзенстат, который вел переговоры с правительством ФРГ от имени организации, приветствовал это решение. По его словам, новое правительство Германии показало, что “разделяет наше понимание того, что пережившие Холокост, сильно настрадавшиеся в юности, должны достойно прожить оставшиеся им годы”.

На переговорах также достигнута договоренность об увеличении пенсий 55 тысячам переживших Холокост из Центральной и Восточной Европы. В течение трех лет сумма пенсии увеличится с нынешних 352 до 541 евро.

JCC, по собственным данным, по всему миру оплачивает пребывание в домах престарелых 76200 человек, переживших Холокост. Еще 62 тысячи человек получают пособия на приобретение продуктов питания и медикаментов.

По материалам Deutsche Welle
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