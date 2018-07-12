Huawei и Audi договорились о создании подключённых автомобилей

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei и автогигант Audi объявили о расширении сотрудничества в области подключённых автомобилей (Connected Car).

Особенность таких машин заключается в том, что их системы находятся в постоянной связи с другим автотранспортом и объектами дорожной инфраструктуры.

Совместная работа касается создания обучающих программ, которые помогут повысить квалификацию технических специалистов в области интеллектуального вождения и цифровой трансформации сервисов. Кроме того, партнёры собираются инвестировать в научно-исследовательскую работу и поиск новых технологических решений.

Для подключённых автомобилей требуются стабильные каналы связи, обеспечивающие высокую пропускную способность. Audi стала первым иностранным автопроизводителем, принявшим участие в тестировании стандарта мобильной связи LTE-V на автомобильных дорогах общего пользования в Китае. Эта технология позволяет водителям получать информацию о дорожной ситуации и движении транспорта в режиме реального времени благодаря подключению к системе светофоров и системе видеонаблюдения на перекрестках.

Huawei и Audi сотрудничают в сфере интеллектуальных подключенных автомобилей уже несколько лет. Компании выступили инициаторами создания межотраслевой организации 5GAA и провели несколько совместных испытаний в Германии, Испании и Китае.