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Украина инициировала изменения в соглашения с ЕИБ, предусматривающие привлечение 1,2 млрд евро

Украина инициировала изменения в соглашения с ЕИБ, предусматривающие привлечение 1,2 млрд евро

И.о. министра финансов Оксана Маркарова подписала изменения к соглашениям между Украиной и Европейским инвестиционным банком, которые предусматривают привлечение суммарно 1,2 млрд евро.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“И.о. министра финансов Оксана Маркарова подписала изменения к трем соглашениям между Украиной и Европейским инвестиционным банком, каждое из которых предусматривает привлечение 400 млн евро”, — говорится в сообщении.

Какие изменения предусмотрены:
- Соглашением по проекту “Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины” предусмотрено, что ЕИБ выплачивает кредит до 36-ти траншей в размере не менее 5 млн евро каждый, причем каждый следующий выдают лишь после того, как предыдущий выплачен минимум на 80%.

- Внесение изменений в Финансовое соглашение по проекту “Основной кредит для аграрной отрасли — Украина” позволяет начать использование средств займа, который станет перспективным источником долгосрочного кредитования аграрного сектора экономики Украины.

- Согласно Финансовому соглашению по проекту “Основной кредит для малых и средних предприятий и компаний со средним уровнем капитализации”, кредитные средства ЕИБ будут направлены на расширение возможностей финансирования реального сектора экономики, поддержку развития частного сектора экономики, в частности проектов малого и среднего предпринимательства, учреждений со средней капитализацией и других приоритетных проектов, среди которых проекты социально-экономической инфраструктуры, энергоэффективности, смягчения последствий изменений климата и адаптации к ним (до 24 декабря 2020).

По материалам УНН
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