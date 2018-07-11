В центре Киева задержали домушников-иностранцев за кражу сейфа (фото)

В Киеве задержали иностранцев за кражу сейфа, в котором находилось 200 тыс. гривен.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, правоохранители установили, что злоумышленники приехали в центр города. Оставив машины на улице, направились к элитному дому на бульваре Леси Украинки. С помощью магнитного ключа они попали в подъезд, а затем открыли дверь квартиры на пятом этаже.



Сейчас известно, что мужчины некоторое время наблюдали за домом и знали об отсутствии его владельца. Входные двери открыли быстро, а из дома вынесли сейф с деньгами, документы хозяина и зарегистрированное на него оружие.

Когда злоумышленники спрятали похищенные вещи в багажники своих автомобилей, правоохранители их задержали. Это – граждане другого государства, 1977 и 1984 годов рождения.

Из Mercedes старшего из мужчин изъяли сейф с 200 тыс. гривен и документы потерпевшего. В Opel младшего соучастника оперативники нашли травматический пистолет, зарегистрированный на хозяина квартиры.

По информации оперативников, 41-летний иностранец проживает в Украине более трех лет, нигде не работает. Во время проведения санкционированного обыска по месту его проживания правоохранители изъяли универсальные магнитные ключи и различные отмычки для замков. Его 34-летний сообщник также последнее время проживал в столице и работал реализатором.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Мужчинам объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. У следователей есть основания полагать, что соучастники причастны к аналогичным преступлениям на территории города. В рамках расследования уголовного производства будет установлено количество преступных эпизодов подозреваемых.