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Межбанк: курс гривны закончил среду с уровнями 26,22/26,23

Межбанк: курс гривны закончил среду с уровнями 26,22/26,23

Вечер среды межбанк закончил с уровнями 26,220 / 26,230 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка 11 июля стартовала с уровней 26,250 / 26,270 UAH/USD.

К 10.20 доллар понизился до отметок 26,240 / 26,260 UAH/USD. К 10.25 достиг уровней 26,210 / 26,240 UAH/USD. А спустя еще 5 минут приостановил коррекцию на уровнях 26,200 / 26,230 UAH/USD.

На таких показателях он продержался до 11.15, после чего немного подтянулся. Сначала до уровней 26,210 / 26,230 UAH/USD, а к 11.25 – до уровней 26,215 / 26,230 UAH/USD.

Ближе к 12.00 курс доллара повысился до 26,230 / 26,240 UAH/USD. Уже после обеда курс доллара немного “развернулся” и к 14.40 остановился на уровнях 26,220 / 26,230 UAH/USD. Такие котировки и остались к концу торгов.

НБУ на межбанк в среду не выходил.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,220 / 26,230
евро – 30,738 / 30,748
российский рубль – 0,4231 / 0,4235

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1742 / 1,1743

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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