Ша Али Хан: опыт Украины в сфере аудита и финансовой отчетности отличается от опыта многих стран ЕС

Недавно в Киеве состоялась встреча международного уровня представителей АССА (The Association of Chartered Certified Accountants, Великобритания) и Министерства финансов Украины.

После встречи директор АССА по регуляторному развитию Ша Али Хан, специалист с 27-летним опытом работы в сфере аудита, пообщался с Finance.ua и рассказал, как Украина может применить в своей практике удачный опыт Великобритании в области реформирования системы аудита согласно нормам ЕС.

Расскажите, какой была система аудита в Великобритании до внедрения глобальных реформ?

- До того, как в 80-х годах были приняты первые документы ЕС в области аудита, аудиторская деятельность в Великобритании регулировалась довольно просто.

В то время аудиторская деятельность определялась законом об акционерных обществах, который требовал от компаний назначения аудиторов, которые были членами одного из высших органов бухгалтерского учета Великобритании, таких как АССА.

Именно эти аудиторы имели право осуществлять свою работу, имея при этом соответствующие полномочия.

Когда начала меняться система аудита и с каких шагов?

- Первые изменения в аудиторской сфере Великобритания ощутила в 1989 году, когда вступила в силу первая Директива ЕС с требованием обязательного аудиторского регулирования и проверки аудиторских фирм. За ней шли Директивы ЕС 2006 и 2014 годов.

Самым важным изменением, введенным в 2006 году, было требование общественного контроля или надзора над аудиторской деятельностью.

Причем это должен был быть тщательный контроль, ведь его вес для общества был очень значим.

Одним из ключевых моментов было рассмотрение жалоб, которые касались проведения таких проверок организаций публичного интереса, и соответственно – обеспечение качества такого аудита. Эти две функции и легли в основу работы Совета общественного надзора в Великобритании – FRC (Financial Reporting Council).

Расскажите подробнее о Директивах 2006 и 2014 годов. В чем их различие?

- Изменений немного, но наиболее заметным стало то, что профессиональным органам, таким как палаты аудиторов, больше нельзя было проводить аудит компаний публичного интереса.

Также аудиторам больше не разрешалось заседать в совете органа, который несет главную ответственность за регулирование аудита на национальном уровне.

В результате многие органы общественного надзора ЕС, в том числе правительственные министерства, теперь вынуждены сами проводить аудиторские проверки.

Директива ЕС 2014 года структурирована по перечислению изменений и поправок к Директиве 2006 года. Новая Директива позволяет определить несколько органов, которые впоследствии могут иметь полномочия регулирования аудиторской деятельности.

Например, британцы решили положить всю ответственность на один орган – FRC. В свою очередь, FRC заключила контракты еще с четырьмя организациям, куда также входит и АССА, которым может делегировать исполнение конкретных функций, чтобы разгрузить себя.

Справка Finance.ua:

Ша Али Хан – экс-практикующий аудитор, который имел отношение к успешным реформам во многих странах мира, в частности, в Польше, Казахстане, на Кипре, а также был неоднократно приобщен к реализации разных проектов в сфере аудита в Великобритании.

Как правительство Великобритании вводило в действие директивы ЕС?

- Правительство Великобритании и Совет общественного надзора (FRC) приняли решение ввести в действие положения последней выданной Директивы ЕС не через законодательную базу, а используя обязательные законодательные инструменты.

Это позволяет государственным органам и министерствам без дальнейшего утверждения парламентом самостоятельно определить, что это будут за инструменты: подзаконные акты, положения либо что-то другое.

На сегодня в Великобритании в соответствии с Директивой 2014 года все компании публичного интереса подпадают под инспекцию единственного компетентного органа, которому разрешено регулировать аудиторскую деятельность – FRC. Также FRC расследует жалобы, связанные с дисциплинарными нарушениями при проведении аудита.

А какие шаги, по вашему мнению, следует сделать Украине, чтобы поближе подойти к реформам системы аудита?

- Опыт Украины в сфере аудита и финансовой отчетности отличается от опыта многих стран ЕС.

В Украине, например, нет единого аудиторского органа, который бы контролировал процессы финансовой отчетности.

В связи с этим, одним из главных вопросов для Украины стоит принятие на законодательном уровне нормативных документов и законных актов, подобных тем, которые были приняты в Великобритании.

Также очень важным является формирование и прозрачное функционирование нового органа общественного надзора.

Имея многолетний опыт работы в сфере аудита, финансов и менеджмента, АССА готова помочь Украине выработать эффективный механизм внедрения в украинскую аудиторскую систему директив ЕС – законодательных актов в сфере аудита и финансовой отчетности, что позволит улучшить национальное финансово-аудиторское законодательство страны и еще больше приблизит Украину к членству в ЕС.



Встреча Министерства финансов Украины с представителями АССА, среди которых и Ша Али Хан (за столом справа)

О каких совместных действиях по реформированию аудиторской системы в Украине вы договорились с нашим Министерством финансов?

- Встреча была продуктивной и, надеюсь, полезной для Министерства финансов Украины. Команда АССА готова уже в конце 2018 года приступить к действиям, и на конкретном примере показать полный цикл качественного механизма проведения аудита – для начала можно взять небольшое предприятие.

Таким образом, мы сможем показать представителям Украины, как работает механизм аудита в целом, и поделиться подходами и практикой, которые мы используем в АССА.

Что бы вы хотели посоветовать в Украине тем, кто желает работать по международным стандартам аудита?

– Первое, что я советую всем, кто хочет работать по международным стандартам аудита согласно Директив ЕС – это обеспечить персонал необходимой квалификацией. Пожалуй, это основное.

Хочу сказать, что за последние 15 лет мы предоставляли подобные услуги около 20 организациям. Надеюсь, что поможем и Украине в становлении сильной аудиторской системы.