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Электронный бюджет снизит уровень коррупции - Счетная палата

Электронный бюджет снизит уровень коррупции - Счетная палата

Счетная палата предлагает ввести электронный бюджет, чтобы снизить уровень коррупции при использовании бюджетных средств.

Об этом в эфире «UA:Украинское радио» сказал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщается на сайте палаты.

«В Украине должен заработать электронный бюджет, который значительно снизит коррупцию при использовании бюджетных средств», – говорится в сообщении.

Пацкан отметил, что на сегодня главная задача Счетной палаты – обеспечить эффективное использование бюджетных средств, а следовательно, средств всех украинский.

Председатель Счетной палаты отметил, что недавно с рабочим визитом посетил Эстонию, которая занимает лидирующие позиции в мире по внедрению электронного управления. В частности, более 97% государственно-административных услуг предоставляются именно в электронном виде и люди не тратят время на их получение.

«Поэтому я выступил с инициативой, чтобы Украина в ближайшее время ввела электронный бюджет. И тогда каждый украинец будет видеть, на что идут его деньги», – отметил Пацкан.

По его словам, это позволит каждому налогоплательщику на уровне конкретных целевых программ увидеть, эффективно ли расходуются его средства.

По материалам УКРИНФОРМ
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