Насалик считает, что цены на газ для населения можно снижать

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что цены на газ для населения не только не надо повышать, а можно даже снижать. Об этом он сообщил журналистам после заседания правительства.

“Я считаю, что оснований для повышения цены на газ для населения нет. Это мое мнение. Очень многие хотят определить индикатив. По моему мнению, 187 постановление она прижилось. Потому что мы имеем по импорту для населения только 3%, 97% – это внутренняя добыча.

Соответственно, нужны две вещи, чтобы определить индикатив: рентабельность добычи газа и инвестиционная составляющая. Если просчитать эти показатели, то цены на газ надо не повышать, а снижать на 5-7%. Но это позиция не правительственная. А моя позиция как частного лица”, – подчеркнул министр.