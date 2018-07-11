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Появились фото первого американского локомотива для "Укрзализныци"

Появились фото первого американского локомотива для "Укрзализныци"

Исполняющий обязанности главы “Укрзализныци” Евгений Кравцов показал в Америке, какие локомотивы получит Украина от компании General Electric. Соответствующие фото он выложил на своей странице в Facebook, пишет Сегодня.

По его словам, партия локомотивов, которую готовит американская компания, будет крупнейшей в истории Украины.

“Вот он, первый локомотив General Electric, изготовленный для украинской железной дороги. Собирают его на заводе в Пенсильвании. В августе морем он отправится в Украину на Крюковский вагоностроительный завод. Там его доукомплектуют. Это действительно новое качество тягового подвижного состава, которого не было у нашего государства, а партия, которую нам поставит GE в сотрудничестве с украинскими предприятиями, – крупнейшая в независимой Украине”, – сообщил Кравцов.

Он выразил уверенность, что 30 новых локомотивов – это только начало, и уже в ближайшие годы “Укрзализныця” сможет обновить весь тяговый подвижный состав.

Справка Finance.ua

  • В феврале Украина и американская General Electric подписали соглашение на миллиард долларов. General Electric Transportation поставит “Укрзализныце” до 200 локомотивов и модернизирует 75 локомотивов ж/д ведомства в течение 7 лет.
  • Весь проект обойдется “Укрзализныце” в 1 млрд долларов.
По материалам Сегодня
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