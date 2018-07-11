Украина начала наращивать суточный транзит газа в ЕС - Минэнергоугля

По состоянию на сегодняшнее утро суточный объем транспортировки газа по украинской газотранспортной системе в страны Европейского Союза составил 276 млн куб.м, что на 10% больше в соответствии с предыдущем периодом. Об этом сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

“По оперативной информации суточные объемы транспортировки газа через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей выросли на 10% и по состоянию на сегодняшнее утро составляют более 270 млн куб.м”, – сказал он.

М.Билявський уточнил, что по состоянию на 9 июля объем суточного транзита составил 265 млн. куб. м, а уже на сегодняшнее утро он был на уровне 276 млн куб. м.

Советник министра объяснил, что одной из вероятных причин увеличения спроса прокачки газа является изменение режимов закачки газа в европейских хранилищах, то есть их увеличение.