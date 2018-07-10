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Долю РФ в проекте завода ядерного топлива в Украине хочет выкупить Китай

Долю РФ в проекте завода ядерного топлива в Украине хочет выкупить Китай

Китайская компания China Nuclear Fuel Corporation выразила заинтересованность в выкупе российской доли (50% минус 1 акция) в проекте строительства завода ядерного топлива на территории Украины.

Кроме того, инвестор покроет расходы Украины, которые были ранее осуществлены на финансирование строительства завода, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

“С целью привлечения инвестиций для финансирования строительства завода по производству ядерного топлива в Украине, в 2015-2016 годах проведены переговоры с предполагаемыми инвесторами по созданию производства ядерного топлива в Украине, в частности с China Nuclear Fuel Corporation (Китайская Народная Республика), которая предложила организовать совместное производство ядерного топлива для потребностей украинских АЭС. Предусматривается, что китайская сторона выкупит акции АО “ТВЭЛ” в полном объеме и обеспечит полное финансирование проекта”, – говорится в сообщении.

В июне 2018 года от руководства компании China Nuclear Energy Industry Corporation поступило приглашение о проведении трехсторонних переговоров Украина – Китай – Россия по поводу участия китайской стороны в реализации проекта строительства завода по производству ядерного топлива на территории Украины.

“В ходе переговоров планируется обсудить условия участия китайской стороны в реализации проекта, выкупа доли акций АО “ТВЭЛ” и определение первоочередных шагов сотрудничества”, – добавили в Минэнергоугля.

По материалам УКРИНФОРМ
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