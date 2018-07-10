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В ГФС сообщили, сколько доначислили бизнесу за нарушения при выплате зарплаты

В ГФС сообщили, сколько доначислили бизнесу за нарушения при выплате зарплаты

За нарушение законодательства при выплате заработной платы органы Государственной фискальной службы с начала 2018 года доначислили субъектам хозяйствования более 334 миллионов гривен налога на доходы физических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

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«С начала года по результатам проверок субъектов хозяйствования, которые выплачивали заработную плату и другие доходы физическим лицам с нарушением действующего законодательства, органами ГФС доначислено свыше 334 млн грн налога на доходы физических лиц, почти 62 млн грн единого взноса и более 19 млн грн военного сбора», – говорится в сообщении ГФС.

По словам директора департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Павла Дроняка, руководители предприятий с целью уклонения от уплаты в бюджеты причитающихся сумм налогов прибегают к различным так называемым «схемам».

Например, получают с банковских счетов предприятий значительные суммы наличных денег под отчет якобы для закупки товарно-материальных ценностей, сельхозпродукции, металлолома и т.д., однако о ее использовании не отчитываются, или же предоставляют документы, в результате проверок не находят своего подтверждения.

Борьба с выплатой зарплаты и других доходов гражданам без налогообложения на сегодня является одним из приоритетных направлений работы ГФС, подытожил Дроняк.

По материалам УКРИНФОРМ
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