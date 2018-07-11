В Киеве подорожает проезд: как платить меньше

В субботу, 14 июля, в Киеве вдвое подорожает проезд во всем общественном транспорте. Несмотря на недовольство горожан, жетоны в метро и талоны в автобусах, трамваях и троллейбусах будут стоить восемь гривен вместо привычных четырех или пяти.

CityOboz рассказывает, как сэкономить и не ходить пешком.

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Первое, что необходимо сделать, – это перейти на бесконтактные карточки метро. При пополнении их на 50 поездок разовый спуск под землю обойдется в 6,3 грн.

Второй вариант – месячные проездные. Например, “безлимитная” карточка на один вид наземного транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, фуникулер или городская электричка) будет стоить 390 грн. На метро – 610 грн.

Третий вариант, самый выгодный – пополнить карточки метро на 50 поездок, то есть накупить впрок по старой цене (4,5 грн за поездку). Использовать их можно полгода с момента последнего пополнения.