Ученые изобрели гаджеты, которые не дадут водителю уснуть за рулем

Ежегодно в мире погибает примерно полтора миллиона человек в результате дорожно-транспортных происшествий. Причиной аварий на дорогах, в том числе, является усталость, сонливость и монотонное движение за рулем.

Чтобы уменьшить количество смертельных случаев, исследователи изобрели немало полезных аксессуаров для автомобилистов.

Ученые изобрели умный браслет. Его датчики анализируют состояние водителя – пульс и давление. Когда водитель задремал, браслет начинает сильно вибрировать. Если водитель уже совсем уснул – бьет током.

Среди гаджетов, которые борются с сонливостью, также есть специальные кепки. Их действие почти похоже с браслетами. Одного заряда хватает на пятнадцать часов работы.

Если вам не хочется или неудобно использовать в дороге эти аксессуары, можно повесить на лобовое стекло прибор, который будет следить за состоянием ваших глаз. Как только вы начнете «клевать носом», он выдаст пронзительный резкий звук – писк, который точно не даст вам уснуть.