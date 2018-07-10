В Украине до сих пор не утверждены 10 местных бюджетов — Минфин

Сейчас в Украине из-за конфликтов внутри местных советов и боевых действий в селах Донетчины неутвержденными остаются 10 местных бюджетов на 2018 год, из них два — городов областного значения.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

“На сегодня из-за отсутствия кворума на заседаниях местных советов и конфликт интересов, а также в связи с проведением боевых действий на территориях сельских советов Донецкой области остаются неутвержденными еще 10 местных бюджетов, в том числе 2 городских – городов областного значения, 1 объединенной территориальной громады, 7 сельских”, – говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что если до начала нового бюджетного периода не принято решение о местном бюджете, исполнительный орган городского совета имеет право осуществлять расходы местного бюджета лишь на цели, определенные в решении о городском бюджете на предыдущий бюджетный период и одновременно предусмотренные на следующий бюджетный период, одобренные исполнительным органом местного совета и поданные на рассмотрение соответствующего местного совета. При этом отмечается, что ежемесячные бюджетные ассигнования местного бюджета суммарно не могут превышать 1/12 объема бюджетных назначений в бюджете предыдущего года.