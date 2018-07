Питер Гарнри: о самых популярных акциях второго квартала 2018 года

В ТОП-3 самых торгующихся акции за второй квартал 2018 года из числа мировых акций, предлагаемых на торговых платформах вошли акции компаний Amazon, Alibaba и Facebook.

Самые популярные акции

Самыми торгующимися акциями остаются акции технологичных компаний, что обусловлено их привлекательными ценовыми колебаниями и известностью. В последние годы в списке ведущих акций больше доминируют китайские техкомпании, так как мировые инвесторы наконец-то разглядели в китайских технологиях возможности для роста.

Amazon:

Гигант e-commerce и облачной инфраструктуры продолжает впечатлять инвесторов, которые поверили в историю о стремительном росте. Акции Amazon покупают в каждом квартале, несмотря на то, что, как ожидается, выручка компании во втором квартале не превысит 200 млрд долларов.

Alibaba:

Учитывая, что это главный игрок на самом быстро растущем рынке e-commerce в мире, инвесторам сложно устоять, и акции Alibaba занимают второе место по популярности. Вероятно, привлекательные колебания цен и ориентация развитых рынков на китайские технологичные компании – основные стимулы повышенного интереса к этим акциям.

Facebook:

После скандала с Cambridge Analytica инвесторы поверили в историю об исправлении, и озабоченность вопросами регулирования сошла на нет. Цена акций достигла новых вершин, что стимулировало активность клиентов.

Самые популярные акции по открытию коротких позиций

В целом клиенты склонны удерживать короткие позиции в популярных акциях технологичных компаний, что похоже на совокупную ставку против акций, которые некоторые инвесторы называют «акциями пузырей» из-за их довольно больших премий, полученных на основе оценки.

Tesla:

Популярность этих акций у клиентов, играющих на понижение, обусловлена тем, что компания не смогла оправдать ожидания рынка, связанные с производством Model 3.

Мнения инвесторов и аналитиков насчёт Tesla разделились, и решающим для компании станут результаты за второй квартал, так как, вероятно, у участников рынка иссякнет терпение относительно производства автомобилей Model 3. Пока Илон Маск продолжает укреплять веру в компанию, искусно используя свои навыки презентации, игрокам на понижение будет непросто.

Facebook:

Большое количество коротких позиций вызвано высокой оценкой и недавним скандалом с Cambridge Analytica, в результате чего уверенность инвесторов пошатнулась, а Сенат США и Европарламент созвали слушания. Несмотря на скандал, акции Facebook достигли новых высот, усложнив жизнь игрокам на понижение. Компанию ждёт уверенный рост на фоне начала монетизации Instagram и Messenger/WhatsApp.

Apple:

На фоне слухов о низком спросе на новый iPhone X и общей насыщенности мирового рынка смартфонов волатильность повысилась, и игроки на понижение ставят на сокращение прибыли Apple.

Но сейчас любителям коротких позиций будет трудно, ведь, благодаря активной продаже цифрового контента, выручка и операционная прибыль компании продолжает расти.

Самые популярные акции по регионам и отдельным странам:

Cтраны Ближнего Востока и Северной Африки:

1. NVidia Corp.

2. Amazon.com Inc.

3. Alibaba Group Holding Ltd

Азиатско-Тихоокеанский регион:

1. Micron Technology Inc.

2. Alibaba Group Holding Ltd

3. Amazon.com Inc.

Центральная и Восточная Европа:

1. Facebook Inc.

2. Apple Inc.

3. Amazon.com Inc.

Питер Гарнри, Глава отдела стратегий на фондовом рынке Saxo Bank