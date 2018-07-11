Экспорт сливочного масла вырос на 40%

Экспорт из Украины сливочного масла в первом полугодии 2018 года достиг 17,2 тысячи тонн против 12,3 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года (таким образом, прирост составил 40%), – говорится в сообщении пресс-службы «Украинской аграрной конфедерации» (УАК).

По информации объединения, в денежном эквиваленте экспорт за шесть месяцев 2018 г. составил 74 миллиона долларов США.

В то же время импорт в Украину сливочного масла в I полугодии 2018 г. был на уровне 516 тонн, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (231 тонна).

В УАК сообщили, что на импорт сливочного масла в I полугодии текущего года Украина потратила $3,4 млн.

Напомним, в январе-марте этого года Украина экспортировала 9 тыс. тонн сливочного масла на общую сумму в 38,6 млн долл. США.

По итогам 3 месяцев 2018 г., основным импортером украинского масла была Турция. В январе-марте Украина поставила в Турцию данного продукта на 9,8 млн долл.

Второе место в списке крупнейших стран-импортеров украинского масла занимала страна Марокко. За 3 месяца на марокканский рынок было импортировано данного продукта на 8,8 млн долл.

Южная Африка занимала третье место в списке крупнейших стран-импортеров украинского сливочного масла с показателем в 3,1 млн долл.

По итогам 3 месяцев 2018 г. Украина импортировала 297 тонн сливочного масла на общую сумму 1,8 млн долл.