В ЕС приступают к тестированию самого большого твердотопливного ракетного двигателя

Европейское космическое агентство (ESA) сообщает, что готово к тестированию самого большого твердотопливного ракетного двигателя — P120C.

Об этом сообщает ESA.

Данный двигатель будет использоваться на обновлённой ракете Vega-C, а также на ракете Ariane 6, которую введут в эксплуатацию в 2020 году.

Двигатель P120C будет вмещать более 140 т топлива в корпусе длиной 13,5 м и диаметром 3,4 м. Новый двигатель является улучшенной версией P80, который вмещал 88 т топлива.

P120C способен развивать тягу до 4615 кН, а время горения составляет 135 с. ESA отмечает, что все основные компоненты двигателя уже были протестированы отдельно.