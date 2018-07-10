Экономист объяснил стремительное уменьшение средств на едином казначейском счету

Остаток средств на едином счету Государственной казначейской службы является показателем беспрерывного «бухгалтерского» процесса в рамках страны.

Об этом корреспонденту сообщил глава Комитета экономистов Андрей Новак.

«Остатки средств на казначейском счету абсолютно ни про что не говорят. Потому что бюджетный процесс беспрерывный, средства поступают от уплаты налогов и тратятся по очень многим статьям. Потому будут очередные поступления от налогов и сборов и данный показатель оперативно вырастет», – говорит эксперт.

А.Новак добавил, что сумма на едином казначейском счету может меняться довольно часто.

«Будут траты, например, на обслуживание внешнего долга – остаток средств уменьшится. То есть, это беспрерывный текущий процесс», – отметил экономист.

По словам А. Новака, это беспрерывный «бухгалтерский» процесс в рамках страны.

Справка Finance.ua

Остаток средств на едином счету Государственной казначейской службы на 1 июля составил 9,388 миллиарда гривен.

Согласно данным Государственной казначейской службы, по сравнению с показателем на 1 июня остаток средств на едином счету сократился на 2,101 млрд грн.