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В Украине создают вертолетную полицию

В Украине создают вертолетную полицию

В Украине полным ходом идет создание вертолетной полиции, на что планируют потратить полмиллиарда евро (15 млрд грн). До конца 2018-го силовики планируют получить первые четыре-пять из 55 французских вертолетов компании Airbus.

Как рассказал “Сегодня” советник главы МВД Иван Варченко, всю партию вертолетов Украина получит в течение двух-трех лет.

“Сейчас в МВД формируется специальное подразделение, которое будет руководить этой вертолетной службой. Полученные вертолеты, будут использоваться и для нужд полиции, пограничников и спасателей. Одни будут задействованы для эвакуации людей и прочей помощи в чрезвычайных ситуациях, другие — для патрулирования территории либо для дежурства на определенном участке”, – рассказал Варченко.

К этому он добавил, что вертолеты будут задействоваться и для наблюдения за ситуацией на государственной границе Украины.

Планируется, что на вооружении у копов появятся три модели вертолетов: H-145 (чаще используется для патрулирования, пригоден для перевозки спецназа), Н-125 и H-225, имеющие широкий спектр применения.

По международному опыту, экипаж вертолета работает в связке с наземными копами — последним сообщают о маршруте преступников, и они блокируют движение на нужных улицах. Как правило, при поддержка с воздуха погоня за автомобилем заканчивается спустя 30-40 минут в пользу копов.

По материалам Сегодня
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