В Киеве отремонтируют часть проспекта Бандеры за полмиллиарда гривень

Коммунальная корпорация “Киевавтодор” 6 июля объявила тендер на проведение работ по ремонту дорожного покрытия проспекта Степана Бандеры от транспортной развязки Северного (Московского) моста до ул. Е. Телиги.

Ориентировочная стоимость работ 596,65 млн гривен. Об этом говорится в объявлении в электронной системе публичных закупок ProZorro.

Заявки участников принимаются в течение двух месяцев. После чего 11 сентября состоится аукцион по выбору подрядчика. Гарантия на выполненные работы составит 10 лет. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2019 года.