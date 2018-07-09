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Объем товарооборота между Украиной и ЕС достигает 42% - Порошенко

Объем товарооборота между Украиной и ЕС достигает 42% - Порошенко

Объем товарооборота между Европейским союзом и Украиной достигает 42% от общего товарооборота Украины. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время совместного брифинга с председателем Европейского совета Дональдом Туском и председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

“Сегодня мы сделали невозможное. Несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись в реализации ассоциации с ЕС в 2014 году. Мы реализовали зону углубленной торговли. И сейчас мы можем реализовать 42% торгового оборота”, – сообщил Порошенко.

Напомним, товарооборот между Украиной и Польшей в течение января-февраля 2018 года составил 1,6 млрд долл., что на 28% больше, чем в 2017 году. Об этом написал на своей странице в Facebook первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

По материалам УНН
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