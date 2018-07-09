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Nissan признал нарушения в ходе проверки выхлопных газов своих машин

Nissan признал нарушения в ходе проверки выхлопных газов своих машин

Компания Nissan признала, что в ходе финальных тестов собранных на ее японских заводах автомобилей допускались нарушения процедуры проверке уровня вредных веществ в выхлопных газах и экономичности двигателей.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Как сообщается, проведенная повторная проверка показала, что все автомобили Nissan (за исключением GT-R, проверка которых еще не закончена) соответствуют принятым в Японии стандартам безопасности.

Вместе с тем, сообщается, что проверка автомобилей Nissan, продаваемых на европейских рынках, еще продолжается.

По материалам РБК-Украина
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