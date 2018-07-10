Fiat выпустит две бюджетные модели для лета (фото)

Garage Italia и Pininfarina разработали специальную версию Fiat 500 Spiaggina. Она создана в честь юбилея первой спецверсии модели Fiat 500.

Летом 1958 года появился Fiat 500 Jolly, который прозвали «Spiaggina». Это была первая специальная версия знаменитого итальянского супермини. С тех пор прошло 60 лет. Казалось, что за это время можно всё забыть. Но только не итальянцы. Они прекрасно помнят этот красивый автомобиль. В его честь дизайнеры и инженеры Garage Italia и Pininfarina сделали современный Fiat 500 Spiaggina.

Выглядит современный 500 Spiaggina очень впечатляюще. Получился элегантный бело-голубой маленький автомобиль. Как раз для солнечной Италии. Салон тоже выполнен в бело-голубом цвете.

Вначале Garage Italia говорил, что Spiaggina – это просто одноразовый прототип. Теперь же стало известно, что эту спецверсию выпустят в ограниченном количестве. Причем, она будет доступна с любым из двигателей Fiat 500.

Fiat также планирует выпустить 1 958 экземпляров спецверсии Spiaggina’58. Тоже в честь юбилея. Эта новинка создана только в виде кабриолета. Она окрашена в цвет Volare Blue. 16-дюймовые колесные диски выполнены в ретро-стиле.

Эти две спецверсии имеют современные технологии, несмотря на свой винтажный стиль. Это, например, 7-дюймовый сенсорный дисплей и информационно-развлекательная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.