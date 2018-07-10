Китайцы показали три морские платформы-фермы самоподъемного типа (фото)

Три морские платформы-фермы самоподъемного типа – “Дунфан хайян”, “Яньтай дунъюй” и “Жушань хуасинь”, построенные китайской компанией Yantai CIMC Raffles Offshore, были переданы заказчикам в городе Яньтай, провинция Шаньдун в Восточном Китае, сообщает “Синьхуа”.

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Данные комплексные морские платформы могут выполнять функции содержания морских ферм, экологического и метеорологического мониторинга, дежурства и наблюдения, пристани, экскурсионной и рыболовной площадки.