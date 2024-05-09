Полицейские США получили новенькие Ford Mustang GT (Фото) — Finance.ua

Полицейские США получили новенькие Ford Mustang GT (Фото) Сегодня 03:47 — Технологии&Авто

Полицейские США получили новенькие Ford Mustang GT (Фото)

Северокаролинская государственная автомобильная патрульная служба объявила о поступлении первого из 25 автомобилей Ford Mustang, которые в ближайшие месяцы начнут патрулировать улицы штата.

Ford Mustang не впервые используется патрульной службой Северной Каролины. В 1980-х и 1990-х годах автопарк уже имел несколько Mustang SSP. Новые патрульные автомобили основаны на модели 2024 Mustang GT, и, по словам пресс-службы, стоимость этих мощных машин сравнима с другими транспортными средствами в их автопарке.

Однако общая стоимость партии из 25 Mustang или объем средств налогоплательщиков, выделенных на их приобретение, не раскрывается.

Ford представил седьмое поколение Mustang на Североамериканском международном автосалоне в сентябре 2022 года. Модель GT оснащена четвертым поколением 5,0-литрового двигателя Coyote V8 от Ford с двумя воздухозаборниками и двумя дроссельными заслонками. Он развивает мощность 480 л. с при 7150 об/мин и крутящий момент 563 Нм, что должно быть более чем достаточно для того, чтобы полицейские могли догнать практически любой спортивный автомобиль или суперкар.

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