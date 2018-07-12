Алла Попова: Hyperloop в Украине. Да, нет, наверное. Нужное подчеркнуть

Фраза «Hyperloop в Украине» поначалу не воспринимается всерьез. Сверхзвуковой вакуумный поезд, на одну только разработку которого требуются миллиарды, – и вдруг запустят в нашей стране? У которой, на секундочку, нет денег, чтобы привести в порядок традиционную железную дорогу! Смешно, право слово.

Но, с другой стороны, не зря говорят, что в каждой шутке есть лишь доля шутки. В данном случае правды тоже гораздо больше, чем кажется.

Возможности Украины

Если внимательно проанализировать ситуацию, то она уже не будет казаться столь комичной. Кое-какие козыри у Украины все же имеются.

Это, во-первых, список участников, привлеченных к разработке Hyperloop. Помимо вполне ожидаемых Академии наук и «Укроборонпрома» в нем числятся Octagonal Corporation (компания предоставляет услуги стратегического консультирования по инвестированию, среди ее клиентов – Фернандо Ромеро, разработчик Hyperloop в Мексике), «Южмаш» (помимо прочего производит американские ракеты-носители «Антарес», а также ракеты «Циклон», «Зенит»), «Каховский завод электросварочного оборудования» (со времен СССР считается одним из лучших в разработке и производстве оборудования для сварки, особенно для сварки рельс), Unit.City (площадка, объединяющая десятки инновационных компаний), «Интерпайп» (специализируется на производстве труб и колёс для железнодорожного транспорта и по сути, способна обеспечить Hyperloop в Украине надежной магистралью).

Список неполный, но даже так он производит впечатление. Становится очевидно, что авторитетных и опытных компаний для создания Hyperloop у нас много и большинство из них – с солидным авторитетом.

Что важнее, они способны взять на себя большую часть производственных работ, благодаря чему надобность в привлечении зарубежных ресурсов значительно падает.

Во-вторых, в Украине имеется опыт строительства скоростных электропоездов.

Кто не помнит, в 2012 году Крюковский вагоностроительный завод представил» поезд «Тарпан», почти не уступающий в техническом плане «Хюндаям» и при том более дешевый в производстве.

Да, это, не вакуумные поезда Илона Маска, но все же еще один аргумент в пользу Украины. Как говорится, можем, когда хотим.

Тут также стоит упомянуть о подписании меморандума с Hyperloop Transportation Technologies (HTT), одной из трех компаний, взявшихся за строительство транспорта нового поколения. Правда, тут палка о двух концах.

С одной стороны, документ носит декларативный характер. Он не накладывает никаких обязательств на стороны. А значит, и соблюдать его нет нужды и все сотрудничество может остаться на бумаге.

А с другой – подписание меморандума – шаг к поддержанию взаимоотношений. Это также шанс заявить о себе, привлечь внимание инвесторов. При правильном подходе подобное соглашение может открыть украинским специалистам доступ к мировым наработкам.

Так что же, вакуумному поезду в Украине быть?

И да, и нет. Выше сказанное подтверждает, что возможности для реализации масштабного проекта подобно Hyperloop в Украине есть. Но также в стране немало и препятствий на пути к этому.

О каких же проблемах идет речь?

Во-первых, это дороговизна. По плану, озвученному министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, строительство будет осуществляться в несколько этапов.

Первый – это научное обоснование проекта, просчет его рисков и потенциала. Финансировать его будет государство, ко всем последующим этапам предполагается привлекать сторонних инвесторов. Вот только хватит ли у страны денег? Маловероятно, ведь речь идет об очень крупных суммах.

Например, компания Virgin Hyperloop One, тоже занимающаяся разработкой вакуумного поезда, только на исследовательские и конструкторские работы потратила 245 млн долларов. Но даже если предположить, что Украина все же раздобудет нужную сумму, насколько логично вкладывать ее в создание Hyperlooр, когда в стране имеется масса других нерешенных проблем? Вряд ли кто-то на это решится.

Да и вопрос еще, насколько инвесторы захотят вкладывать в развитие подобного проекта в экономически слабой Украине, когда есть альтернативы в других, более благополучных странах.

Во-вторых, у авторов идеи запуска Hyperloop в Украине, то есть у Министерства инфраструктуры во главе с Омеляном, нет никакой четкой стратегии по внедрению транспортных инноваций в Украине.

Создается впечатление, что они просто кидаются из крайности в крайность, пытаясь на царящей шумихе привлечь внимание к Украине.

Вспомнить хотя бы попытку создать «Новый Шелковый путь» или заключение договора на строительство в Украине терминала по переработке сжиженного газа стоимостью в миллиард долларов. И то, и другое позиционировалось с большой помпой, нам обещали чуть ли не золотые горы. А в итоге…в итоге все провалилось. Идея с терминалом вообще оказалась фикцией. Показательно, правда?

Есть еще момент с ценой проезда. Строительство обойдется дорого, поддержание всей инфраструктуры в порядке – тоже, поэтому с трудом верится в низкую стоимость билета (по словам того же Илона Маска она составит 1 доллар).

Компания Hyperloop Transportation Technologies заявляла о 20 долларах, но и эта цифра, вероятно, сильно занижена. Дело в том, что технология еще не готова и ее конечная стоимость может еще увеличиться.

Вдобавок процесс введения ее в эксплуатацию тоже долог и сложен. Чего стоит только решение земельного вопроса.

По мнению некоторых экспертов, цена билета на Hyperloop может превысить 100 долларов. Но даже если она окажется в пределах 20 долларов – это все равно дороже, чем, прокатится в плацкарте или купе обычного поезда. По крайней мере при текущем курсе доллара.

И кстати, насчет инфраструктуры для Hyperloop. Пока неясно, кто будет платить за ее поддержание в надлежащем состоянии. У государства нет денег даже чтобы привести в порядок «Укрзализницу», что уж говорить о вакуумных поездах.

Вывод

Учитывая наличие в стране целого ряда перспективных компаний, способных взяться за разработку Hyperloop, желание Омеляна развивать в стране подобную технологию понятно.

Но экономические реалии, к сожалению, этому явно не способствуют. Конечно, министр и не говорил, что вакуумный поезд появится в стране завтра. По последним его заявлениям, запуск ожидается через пять лет.

Но и эта цифра вызывает сомнения. Если только Украина к тому моменту не совершит настоящий экономический рывок.

Тем не менее, наличие подобных масштабных идей и людей, способных увидеть в них потенциал, – это очень хорошо. От них не нужно отказываться, для них просто надо правильно подбирать время.

Алла Попова, Head of Corporate Business Kreston GCG