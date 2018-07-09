Стала известна тройка основных поставщиков мясного сырья в Украину

В течение января-июня этого года в Украину поступило 8,4 тыс. т свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней (против 924 т в прошлом) совокупной стоимостью 15,4 млн долл. США.

К поставщикам добавилась Бразилия.

Такой информацией с Finance.ua поделился аналитический отдел Ассоциации «Свиноводы Украины» со ссылкой на Государственную фискальную службу Украины.

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Тройка основных поставщиков мясного сырья в Украину не изменилась: как и в прошлом году: основная доля импортируемой свинины – почти 56% – приходится на поставки из Германии, Нидерландов и Дании.

По словам аналитиков АСУ, эти три поставщика в первом полугодии 2018-го завезли в Украину чуть более половины свинины зарубежного происхождения, остальные поставки приходится на других контрагентов.

«Конечно, в основном импортная свинина поступает на внутренний рынок из стран Европы. Но под категорией “прочие” можно увидеть и других игроков. Так, с прошлого года в Украину периодически поступает канадская свинина (в частности, мороженые лопатки, окорока и их отрубы). В январе-апреле эти части поступали в Украину по 1,77-2 долл. США/кг, в мае – по 1,68 долл. США/кг, а в прошлом месяце их таможенная стоимость колебалась между 1,66-1,68 долл. США/кг. Поступали из Канады и более дорогие свиные части (в мае и июне) – по 2,39 и 2,59 долл. США/кг», – отметили в аналитическом отделе Ассоциации.