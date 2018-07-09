По информации на 12:30, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (47,239 млн и 27,934 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (43 и 50). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,20-26,21 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 93 активных заявок по доллару на сумму более 75,173 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

Вниманию– 7 лучших заявок “Куплю”:26,2500 – 1 00026,2100 – 35 00026,2000 – 10 00026,2000 – 3 22226,2000 – 4 60026,2000 – 10 00026,2000 – 11 111

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,1700 – 5 000

26,1900 – 20 000

26,1900 – 10 000

26,2000 – 10 000

26,2000 – 30 000

26,2000 – 111 000

26,2000 – 5 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,2179 грн

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1686 грн

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.