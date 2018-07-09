Пошлины США бьют по рынкам: платина подешевела до минимума за 10 лет

Цена платины на этой неделе упала до минимального уровня с декабря 2008 года на фоне угроз различных стран мира предпринять ответные меры, если США введут новые пошлины на импортные автомобили.

Наиболее активно торгуемые контракты 2 июля рухнули на 5,2%, что стало максимальным падением котировок почти за семь лет. Уже 3 июля цены отыграли вверх 4% – до 846,3 доллара за унцию, однако в ходе торгов 4 июля цены на платину возобновили снижение и к вечеру среды находились в районе 842,2 доллара за унцию, что стало десятилетним антирекордом цены на этот металл.

В прошлом году США импортировали автомобили и автокомпоненты на 294 млрд евро, в том числе из ЕС – на 58 млрд евро, отметили в Еврокомиссии. При этом платина, которая широко используется в производстве автомобильных катализаторов, подешевела уже на 18% с пикового уровня января, отмечает MarketWatch.