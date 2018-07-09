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Как менялась цена на газ для бытовых потребителей в 2018 (инфографика)

Как менялась цена на газ для бытовых потребителей в 2018 (инфографика)

В І квартале 2018 года цена на природный газ для бытовых потребителей составляла 5065,55 грн/тыс. м3 и начиная со II квартала 2017 года существенно не менялась.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга функционирования рынка природного газа за І квартал 2018 года от НКРЭКУ.

В сообщении сказано, что по сравнению с І кварталом 2017 года цена выросла на 66 грн/тыс. м3. Но для небытовых потребителей цена на природный газ в I квартале текущего года составила 6641 грн/тыс. м3. Одновременно по сравнению с І кварталом 2017 года указанная цена выросла на 585 грн/тыс. м3.

Необходимо отметить, что эксперты розничный рынок условно делят на регулируемый и нерегулируемый. Регулируемый сегмент функционирует в соответствии со статьей 11 Закона Украины «О рынке природного газа».

ТаК, в І квартале 2018 года цена на регулируемом сегменте розничного рынка природного газа не изменилась по сравнению с IV кварталом 2017 года. Однако по сравнению с І кварталом предыдущего года существенно выросла только цена природного газа для производителей тепловой энергии для потребностей бюджетных учреждений и организаций и других и составила 2965 грн/тыс. м3.

Отмечается, что самой высокой в I квартале 2018 года на регулируемом сегменте розничного рынка природного газа была цена для производителей тепловой энергии для потребностей бюджетных учреждений и организаций, которая составила 7907 грн/тыс. м3.

Самой низкой была цена для производителей тепловой энергии для потребностей религиозных организаций, которая составила 2471 грн/тыс. м3.

По материалам Finance.UA
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