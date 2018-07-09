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В одном из лесопарков Днепра нашли мешки с порезанными гривнами (фото)

В одном из лесопарков Днепра нашли мешки с порезанными гривнами (фото)

На Криворожском шоссе в городе Днепр были обнаружены десятки мешков с измельченными купюрами разной номинальной стоимости.

Оказалось, что найденное является собственностью Нацбанка.

Сообщается, что найденные в мешках купюры были тщательно измельчены. К каждому пакету прикреплена бирка, на которых видны печати Национального банка и указан номинал купюр в том или ином пакете — 20, 50, 100 и 200 гривен.

О том, как средства оказались в столь странном месте – пока ничего не известно. Вероятно, купюры были утилизированы, однако теперь ними будут заниматься следователи полиции.

По материалам УБР
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