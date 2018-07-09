Самая любопытная кража биткоинов: двое задержаны, один грабитель все еще на свободе

Двое подозреваемых арестованы, а полиция округа Санта-Клара объявила в розыск третьего грабителя. Группа якобы украла компьютер, на котором были биткоины стоимостью 10 000 долларов.

По словам местного шерифа, в субботу семья из Санта-Клары наняла рабочих для помощи с переездом. Они договорились об оплате за перенос вещей в грузовик, но подозреваемые после выполненной работы стали требовать намного больше оговоренной суммы.

Семья отказалась платить больше, и подозреваемые в качестве «компенсации» присвоили телевизор и компьютер Apple iMac.

Компьютер был оценен в 3000 долларов, однако пострадавшие заявили, что на жестком диске хранятся биткоины на сумму 10 000 долларов.

Подозреваемые скрылись в сером двухдверном Lexus SC400. Полиция получила видеозапись произошедшего и идентифицировала преступников — 18-летнию Джессику Барахас из Сан-Хосе и 24-летнего Вельбара Кинтаниллу также из Сан-Хосе.

Следователи отправились в дом мисс Барахас и обыскали его, но не смогли найти украденных предметов. Барахас была арестована по подозрению в грабеже и заговоре и отправлена в тюрьму округа Санта-Клара.

Полиция также обыскала дом Кинтаниллы, но и там украденные компьютер и телевизор обнаружить не удалось. Молодой человек был арестован по подозрению в грабеже и нарушении условно-досрочного освобождения.