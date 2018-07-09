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ЕБРР выделит 500 млн долларов на газопровод в обход России

ЕБРР выделит 500 млн долларов на газопровод в обход России

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил предоставление кредита в размере 500 млн долларов на финансирование строительства Трансадриатического газопровода (TAP), говорится в сообщении банка.

Бенефициаром по кредиту выступает Trans Adriatic Pipeline AG, которая занимается реализацией проекта строительства газопровода TAP.

TAP является частью проекта “Южный газовый коридор” (ЮГК), предусматривающего создание трубопроводной инфраструктуры для поставок азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу. Общая стоимость TAP оценивается в 4,5 млрд евро.

Как известно, проходящий по территории Румынии участок газопровода через Балканы между Болгарией и Австрией будет сооружаться за счет кредита в рамках Европейского инвестиционного плана, также известного как “план Юнкера”.

Трансанатолийский газопровод (TANAP) был торжественно запущен 12 июня. Отметим, в тот день принять участие в проекте “Южного газового коридора” пригласил Украину президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом Украины Петром Порошенко.

Первоначальная пропускная способность трубопровода, как ожидается, составит 16 млрд кубометров газа в год. Около 6 млрд кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное – в Европу. В перспективе эти объемы планируется нарастить до 31 млрд кубометров за счет строительства дополнительных газокомпрессорных станций.

По материалам Сегодня
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