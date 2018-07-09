Омеляну и Авакову выплатили в июне более 140 тысяч зарплаты

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в июне заработал 63 тысячи гривен. Зарплата министра внутренних дел Арсена Авакова за июнь составила 81,3 тыс. гривен.

В Мининфраструктуры сообщили, что оклад министра Омеляна в июне составил 10,4 тысячи гривен, в том числе и за интенсивность труда. За выслугу лет – 5,2 тысячи гривен, надбавка государственным экспертам по вопросам тайн 2 тыс. гривен и столько же за работу в условиях режимных ограничений. Омелян также получил в июне 19 тысяч командировочных, 11 тысяч премии за май и 2 тысячи гривен отпускных.

Заместитель Омеляна Юрий Лавренюк в июле заработал 25 тысяч гривень с учетом надбавок. Заместитель Виктор Довгань получил 17 тысяч зарплаты в июне.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заработал в июне 81,3 тыс. гривень, в том числе премия за май – 38 127 гривень.

Зарплата первого заместителя министра Сергея Ярового составила 66 тыс. гривен, заместителей Татьяны Ковальчук – 70,8 тыс. гривен, Вадима Трояна – 57,9 тыс. гривен, госсекретаря Алексея Тахтая – 78,5 тыс. гривен.