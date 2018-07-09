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В Германии посчитали, сколько надо на достижение цели НАТО

В Германии посчитали, сколько надо на достижение цели НАТО

Для достижения поставленной в 2014 году цели НАТО – 2% ВВП на оборонные расходы – Германия должна выделять на военные нужды больше, чем считалось ранее, и фактически удвоить нынешний бюджет.

Подсчеты экспертов Общества внешней политики и Фонда науки и политики приводит издание Spiegel.

“Новое исследование показывает, что если Берлин хочет выполнить свое обещание НАТО, …федеральное правительство должно будет увеличить свой оборонный бюджет до более чем 80 млрд евро к 2024 году. Это намного больше, чем считалось ранее. До сих пор курсировали цифры до 70 млрд евро”, – говорится в сообщении.

Таким образом, оборонный бюджет каждый год должен расти на 6,8 млрд евро до 85 млрд. По сравнению с бюджетом, который только что был принят Бундестагом на 2019 год и в котором на оборону предусмотрены 42,9 млрд, это означает почти удвоение. В абсолютных цифрах тогда у Германии будет второй по величине оборонный бюджет в НАТО после США.

По материалам УКРИНФОРМ
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