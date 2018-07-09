Эксперты пояснили, что изменится с новым законом о валюте

Лицензии на осуществление валютных операций, выданные НБУ до дня введения в действие закона о валюте, утратят силу со дня вступления документа в силу – то есть через семь месяцев после его официальной публикации.

Об этом пишет специализированное издание “Бухгалтер”.

“Индивидуальные и генеральные лицензии, выданные НБУ до дня введения в действие настоящего закона: на осуществление валютных операций, другие лицензии на осуществление валютных операций (в т. ч. на организацию и (или) проведения операций по покупке и продаже валютных ценностей в безналичной форме), открытие счетов в иностранной валюте, проведение расчетов в иностранной валюте, теряют силу после введения закона в действие. Исключением являются генеральные лицензии на осуществление валютных операций, выданные НБУ небанковским финансовым учреждениям, операторам почтовой связи. Банки после введения в действие закона продолжат осуществлять валютные операции на основании банковской лицензии”, – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается в сообщении, одновременно потеряют силу:

- Декрет КМУ “О системе валютного регулирования и валютного контроля” от 19.02.1993 г. № 15-93, который сейчас устанавливает режим осуществления валютных операций на территории Украины, общие принципы валютного регулирования;

- Закон Украины “О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте” от 23.09.1994 г. № 185/94-ВР, которым, в частности, определены сроки возврата валютной выручки;

- Указ Президента Украины “О неотложных мерах по возврату в Украину валютных ценностей, незаконно находящихся за ее пределами” от 18.06.1994 г. № 319, которым возложена обязанность декларировать субъектами предпринимательской деятельности, независимо от форм собственности, имеющиеся и принадлежащие им валютные ценности, которые находятся за пределами Украины;

- Указ Президента Украины “О мерах по нормализации платежной дисциплины в народном хозяйстве Украины” от 16.03.1995 г. № 227, которым установлены отдельные ограничения по распоряжению средствами, поступившими на счета;

- Указ Президента Украины “Об урегулировании порядка получения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов и применения штрафных санкций за нарушение валютного законодательства” от 27.06.1999 г. № 734, по которому договоры, предусматривающие выполнение резидентами долговых обязательств перед нерезидентами по заимствованным у них кредитам, займам в иностранной валюте, подлежат регистрации НБУ.

Справка Finance.ua

Верховная Рада прийняла во втором чтении законопроект “О валюту и валютные операции” 21 июня 2018 года.