Skoda выпустит новый бюджетный кроссовер

Skoda планирует с 2020 года выпускать в Индии свой новый компактный кроссовер. Чешский автопроизводитель хочет улучшить свои позиции на одном из самых больших автомобильных рынков в мире.

Volkswagen Group планирует инвестировать 1 млрд. евро в модернизацию своего производства и инфраструктуры в Индии. Часть этих средств получит Skoda.

У Volkswagen есть завод в западной Индии. Инвестиции позволят увеличить его мощность. Там также должны построить новый научно-исследовательский центр.

Немецкий автогигант рассчитывает, что инвестиции в 1 млрд. евро позволят ему увеличить его долю на индийском автомобильном рынке до 5%. Это должно произойти к 2025 году. Основной акцент сделают на продажи автомобилей под брендом Skoda. Почему? Потому, что VW Group сейчас начал стратегию децентрализации, согласно которой каждый бренд, входящий в эту группу, получает свою зону ответственности. Компания Skoda теперь будет отвечать за Индию и Россию.

В 2017 году продажи автомобилей Skoda в Индии по сравнению с 2016 годом увеличились на 30%. Это обусловлено высоким спросом на Skoda Rapid и кроссовер Kodiaq. В 2020 году чешская компания выведет на индийский рынок новый компактный кроссовер. Подробностей о нем пока нет. Мы даже не знаем, как он будет называться. Думаем, что информация о нем появится в следующем году.