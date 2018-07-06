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У ЕС есть претензии к украинским продуктам: выдвинули требование

У ЕС есть претензии к украинским продуктам: выдвинули требование

Европейский Союз призвал Украину гармонизировать законодательство в сфере качества и безопасности пищевых продуктов в соответствии с нормами ЕС.

Основная претензия к украинским продуктам, ввозимым в страны Европы – неполное описание товара на этикетке.

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Согласно мнению экспертов службы внешней торговли Евросоюза, украинские предприятия нарушают основные нормы в области качества и безопасности пищевых продуктов, в соответствии с требованиями Регламента Европейского парламента и Совета ЕС “О предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах”.

В ЕС уточняют, что, изменив отдельные пункты в законодательстве, Украина сможет оздоровить рынок пищевой продукции, отсеяв “недобросовестных производителей”.

По материалам Обозреватель
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