Мария Столбова: Закон «О валюте». Как и когда изменится регулирование?

Конец июня и первые дни июля этого года можно смело назвать днями валютной либерализации в Украине.

Как повысить инвестиционную привлекательность страны и одновременно гарантировать защиту средствам? Как обеспечить максимально благоприятные условия для украинских предпринимателей, которые ведут внешне-экономическую деятельность, и тем, кто ведет бизнес на международной арене, но не навредить стабильности без того «многострадальной» финансовой системы? Эти вопросы остро стоят на повестке дня уже не первый год.

4 июля 2018 г. Президент Украины подписал Закон Украины “О валюте и валютных операциях”, который ранее, 21 июня, был принят Верховной Радой. Собственно, этот Закон и является видением законотворцев, как ответить на все вышеупомянутые вопросы.

Предыстория

В 1993 году в Украине был принят Декрет о системе валютного регулирования и валютного контроля, а в 1994 г. – Закон Украины “О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте”.

Руководствуясь, в частности, этими актами, НБУ принимал известны всем, кто хоть раз сталкивался с валютными операциями, Постановления.

Начиная с 2012 года, Национальный банк уверенно шагал путем усиления регулирования: именно этими Постановлениями он установил около тридцати временных (которые потом частично стали постоянными — ред.) ограничений.

Среди них были и сроки проведения расчетов по внешне-экономическим контрактам, и требования относительно погашения кредитов от нерезидентов и тому подобное.

Но уже через три года возник вопрос необходимости ослабления таких требований – они существенно ограничивали национальный бизнес в желании легально работать на иностранном рынке, а инвесторы не были готовы к многочисленным “подаркам” в виде новых ограничений, начиная от процедуры инвестирования средств в Украину и заканчивая возможностью получить прибыль.

Поэтому с 2015 года можно было проследить смену ориентиров.

Тем не менее, в настоящее время валютное регулирование остается сложным, массивным и все-таки ограничительным.

В августе прошлого года НБУ опубликовал проект Закона “О валюте”. Им было предложено до того невиданное: любые валютные операциӥ осуществляюся без ограничений, если иное не предусмотрено валютным законодательством.

Этот принцип в дальнейшем также стал основой нового закона.

А в марте этого года Президент подал в Парламент собственное видение решения наболевших вопросов. Законопроект был определен как неотложный, но ряд депутатов подали альтернативный проект, что и затянуло рассмотрение.

Тем не менее, после незначительных изменений депутаты одобрили проект, предложенный Президентом, во втором чтении.

Как и когда изменится регулирование?

1. Лозунг нового режима регулирования валютных отношений – «Разрешено все, что не запрещено законом». Ранее возможно было делать лишь то, что было прямо предусмотрено Декретом 1993 года. Это тот случай, когда, собственно, не возникает сомнений, к лучшему ли изменения.

2. Валютный контроль уже не будет касаться всех операций, а только тех, которые превышают сумму в 150 тыс. гривен.

3. Ряд информации, которая ранее находилась под пристальным контролем, – регистрация кредитов от нерезидентов, сроки расчетов по внешне-экономическими контрактами – будет собираться исключительно для статистических целей.

4. Самое приятное для граждан, которые планируют инвестировать за границу – это отмена индивидуальных лицензий (если сумма инвестиции не превышает лимит).

5. Наконец, ожидается отмена обязанности декларировать валютные ценности за рубежом.

Закон вступит в силу сразу в день его публикации в официальном издании. Одновременно заработает он через семь месяцев. Это необходимо, прежде с всего, чтобы обновить нормативно-правовое обоснование.

То есть, Закон “О валюте и валютных операциях” (№2473-VIII), который был опубликован в пятничном выпуске парламентского издания “Голос Украины”, будет введен в действие 7 февраля 2019 года.

В поисках скелета

Когда так много хорошего, всегда ищешь “скелет в шкафу”. Есть ли он здесь? Кто-то может воспринять полномочия НБУ вводить временные ограничительные меры как такой “скелет”.

Но все-таки не будем забывать о необходимости поддерживать стабильность платежного баланса.

Как хорошо объяснил господин Михаил Довбенко, первый заместитель председателя комитета ВРУ по финансовой политике и банковской деятельности, “… открытие возможностей свободно вкладывать средства за рубеж может привести к значительному скачку экспорта капитала уже в первые месяцы действия закона. И такой дисбаланс может привести к значительному давлению на курс внутри страны” (отрывок из интервью издательству Экономическая правда — авт.).

Поэтому ожидаем, что эти полномочия НБУ будут работать как своего рода буфер.

Другой вопрос, будет ли регулятор злоупотреблять ими. И на это ответ может дать исключительно время.

К тому же можно говорить о росте предсказуемости политики НБУ, поскольку закон четко регламентирован, на какой срок и какого характера меры могут быть введены.

Что изменится для бизнеса?

Однозначно, новый закон – это приятное новшество для бизнеса.

С одной стороны, выигрывают те, кто осуществляют внешне-экономическую деятельность. Требования относительно срока возврата выручки по контракту были причиной начисления пени, что отталкивало от такой деятельности по схеме “Покупатель-Продавец”, вместо этого создавая дополнительных актеров в этой цепи.

С другой стороны, украинскому бизнесу станет легче привлечь иностранных инвесторов, потому что те моменты, которые их смущали раньше, или исчезнут, или существенно смягчатся.

В-третьих, граждане будут иметь возможность приобретать инвестиционные активы за рубежом без дополнительных разрешений. Так, существующий сейчас механизм получения индивидуальных лицензий, на самом деле, не является чрезвычайно сложным. Лучше же без него.

Но не стоит думать, что с началом действия закона и при отсутствии дополнительных мер НБУ можно будет или завезти из-за границы, или вывезти труда “все богатства мира”. За этим пристально следят банки, финансовый мониторинг и др.

Мария Столбова, младший юрист юридической фирмы ICF Legal Service