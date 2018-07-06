Достройка энергоблоков ХАЭС: парламент одобрил обновлённое ТЭО

На двух энергоблоках №3 и №4 Хмельницкой АЭС (ХАЭС, Нетешин, Хмельницкая область) предусматривается установка турбины производства компании «Турбоатом», а генератора от «Электротяжмаша» (оба предприятия – Харьков). Электрическая мощность двух энергоблоков будет составлять 2200 МВт, а годовое производство электроэнергии двух энергоблоков – 16,226 млрд кВт-ч.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) достройки энергоблоков одобрил правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности. Стоимость достройки составляет 72,44 млрд грн (в ценах на 5 мая 2017 года).

Согласно ТЭО, после денонсирования договора о достройке данных энергоблоков с Россией единственным вариантом, обеспечивающим достройку в наиболее короткие сроки при минимизации затрат, является применение реакторной установки (РУ) ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор) производства компании Skoda JS (Чехия).

Общая стоимость достройки двух энергоблоков – 72,437 млрд грн (в ценах на 5 мая 2017 года), в том числе стоимость оборудования – 46,3 млрд грн. Сроки строительства – 84 месяца от начала работ, а предположительный ввод в эксплуатацию энергоблока №3 – 2025 год. Общее состояние строительной части на момент прекращения работ энергоблока №3 – 75%, энергоблока №4 – 28%.