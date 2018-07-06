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Украинцам объяснили, почему у них маленькие пенсии

Украинцам объяснили, почему у них маленькие пенсии

Граждане страны получают мизерные пенсии из-за низкого уровня официальных доходов и теневой экономики.

Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.

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«На самом деле размер пенсий полностью соответствует уровню официальных доходов населения. Во-первых, уровень доходов напрямую влияет на размер отчислений в Пенсионный фонд и выплату пенсий сегодняшним пенсионерам. Во-вторых, он также влияет на размер будущей пенсии тех, кто платит эти взносы сегодня. То есть мизерные пенсии являются прямым следствием мизерных официальных доходов», – отметили в министерстве.

Как объяснили в министерстве, взносы в Пенсионный фонд уплачиваются только с декларируемой части заработка, а теневой рынок не участвует в пенсионной программе, а между тем он составляет около 30% экономики Украины.

«Повысить пенсии можно, если увеличить официальные доходы населения посредством роста зарплат и проведения детенизации экономики», – отметили в ведомстве.

С тезисом, что на минимальную пенсию без господдержки прожить невозможно, в Минсоцполитики согласны, но при этом отметили, что повышение пенсий – процесс длительный.

Поэтому советуют нынешним пенсионерам в полной мере использовать всю государственную поддержку: в частности субсидии на жилкомуслуги и помощь от местных органов власти.

По материалам Комментарии
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