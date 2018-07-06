Гройсман говорит, что на пересчет пенсий нужны десятки миллиардов

На пересчет пенсий украинцам из государственного бюджета нужны десятки миллиардов гривень.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

“Нам нужны десятки миллиардов, чтобы сделать пересчет пенсий. Это десятки миллиардов! И это все должно быть продуктом национальной экономики, и мы этим сегодня занимаемся”, – ответил Гройсман на вопрос относительно необходимости повышения пенсий.

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Премьер-министр поддерживает позицию парламентариев относительно необходимости повышения социальных стандартов, зарплат и пенсий, но отметил, что все это возможно лишь тогда, когда экономика реально будет развиваться.

В то же время глава правительства заверил, что КМУ делает все возможно, чтобы улучшить ситуацию. Даже при таких сложных условиях была увеличена минимальная зарплата, дан старт пенсионной реформе.