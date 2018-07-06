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Гройсман говорит, что на пересчет пенсий нужны десятки миллиардов

Гройсман говорит, что на пересчет пенсий нужны десятки миллиардов

На пересчет пенсий украинцам из государственного бюджета нужны десятки миллиардов гривень.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

“Нам нужны десятки миллиардов, чтобы сделать пересчет пенсий. Это десятки миллиардов! И это все должно быть продуктом национальной экономики, и мы этим сегодня занимаемся”, – ответил Гройсман на вопрос относительно необходимости повышения пенсий.

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Премьер-министр поддерживает позицию парламентариев относительно необходимости повышения социальных стандартов, зарплат и пенсий, но отметил, что все это возможно лишь тогда, когда экономика реально будет развиваться.

В то же время глава правительства заверил, что КМУ делает все возможно, чтобы улучшить ситуацию. Даже при таких сложных условиях была увеличена минимальная зарплата, дан старт пенсионной реформе.

По материалам УКРИНФОРМ
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