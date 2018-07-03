Кому с июля пересчитают пенсии - данные ПФУ

Пенсии с июля пересчитают только трем категориям лиц: донорам, тем, кто не имеет достаточного количества стажа, и гражданам, у которых начисленная пенсия превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

Об этом заявила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко, комментируя перерасчет пенсий с 1 июля в связи с увеличением социальных стандартов, информирует пресс-служба ПФУ.

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«Что произошло с октября? Прожиточный минимум составил 1 373 гривни, но при исчислении различных надбавок, доплат, повышений применялся показатель увеличенный уже в октябре на 79 гривень, а это 1 452 гривни. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» с 1 июля этого года предусмотрено изменение прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, только на 62 гривни (1 435 гривень). Именно из-за этого категорий лиц, которым такой перерасчет будет произведен с июля, только три: доноры, те, у кого нет достаточного стажа, а также небольшое количество граждан, у кого начисленная пенсия превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Это чуть больше 800 тысяч пенсионеров», – сообщила Ковпашко.

По ее словам, следующий перерасчет пенсий в связи с изменениями социальных стандартов, который охватит около 10 млн пенсионеров, ожидается с 1 декабря текущего года. Следовательно, отметила Ковпашко, будут пересчитаны надбавки, повышения, минимальные пенсионные выплаты лицам с полным стажем, надбавки за сверхурочный стаж.